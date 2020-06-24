Екатеринбург, 24 июня, 2020, 13:09 — ИА Регнум. В Екатеринбурге перед началом парада Победы провели историческую реконструкцию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА Красная Весна Реконструкция

11 грузовиков с платформами-сценами проехали по площади 1905 года. На сценах выступали артисты, одетые в военную форму, иллюстрировавшие разные этапы войны. На платформах также размещались фразы, относящиеся к Великой Отечественной или к советскому духу.

«Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути», — указано на одной из платформ.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня в Екатеринбурге провели парад, посвящённый юбилею Победы.