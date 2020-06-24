Новороссийск, Краснодарский край, 24 июня, 2020, 12:36 — ИА Регнум. Парад Победы состоялся в городе-герое Новороссийске 24 июня — в 75-ю годовщину легендарного Парада Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года. Как сообщили в пресс-службе администрации края, в этом году парад Победы в Новороссийске был проведён исключительно для ветеранов Великой Отечественной войны — на трибунах находились только они.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Парад Победы в Новороссийске

«Торжественная часть парада началась в 9:00 утра в акватории Цемесской бухты, где на линии парадной диспозиции выстроились корабли Новороссийской военно-морской базы: малый противолодочный корабль «Касимов», спасательное буксирное судно «СБС-742» и гидрографическое судно «ГС-402», а также пограничный сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России», — написал на своей странице в instagram глава Новороссийска Игорь Дяченко.

Затем по главной улице Новороссийска в строю прошли около 1,5 тысячи военнослужащих Черноморского флота, Воздушно-десантных войск, соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа и другие представители силовых структур страны, следом прошла механизированная колонна, асы пилотирования смешанной авиационной группы Южного военного округа совершили пролёт над городом.