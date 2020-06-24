Луга , Ленинградская область, 24 июня, 2020, 11:32 — ИА Регнум. В городе воинской славы Луга в Ленинградской области более 500 военнослужащих Западного военного округа приняли участие в торжественном шествии войск в ознаменование победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Администрация Ленинградской области Торжественный марш в Луге

Руководил шествием в Луге командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Владислав Ершов, сообщили в пресс-службе округа.

По центральным улицам Луги прошли парадные расчеты общевойсковых, артиллерийских и ракетных подразделений, в том числе расчет из офицеров, окончивших военные учебные заведения в 2020 году.

По центру Луги прошли реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», бронированные автомобили «Рысь» и «Тайфун», противотанковые орудия МТ-12 и БС-3, ракетная установка «Точка-У» — всего около 20 единиц техники.

Жители Луги, ветераны и военнослужащие возложили цветы к памятнику «Павшим воинам», почтили память погибших советских солдат минутой молчания.

Луга стала на пути гитлеровских войск летом 1941 года, более месяца сдерживая наступление врага на Ленинград на Лужском оборонительном рубеже. Во время немецко-фашистской оккупации Лужский район стал центром партизанского движения.