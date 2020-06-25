Москва, 25 июня, 2020, 11:34 — ИА Регнум. Очередной юбилей Победы над нацистской Германией ещё сильнее отодвинул в глубь истории времена совместной борьбы народов Советского Союза, включая литовский, латышский и эстонский, которым новые союзники их правительств ныне готовят совсем иную судьбу. Вместе с тем периоды общей истории для наших стран по-прежнему важны. Насколько? На этот вопрос мы и попытаемся ответить в предлагаемом опросе ИА REGNUM.

Peter Fitzgerald, Russian translation by Digr Прибалтика

Уходит третье десятилетие размежевания России и её бывших сограждан по СССР. Редкий день теперь проходит без претензий и нескрываемых угроз со стройплощадки нового «железного занавеса» в сторону бывшего «старшего брата». А как вы относитесь к странам Прибалтики? Знаете ли вы, что жители Литвы, Латвии и Эстонии сражались в Великой Отечественной войне в составе национальных и прочих подразделений Красной армии? Как и во всех оккупированных странах, часть населения Литвы, Латвии и Эстонии активно сотрудничала с оккупантами. Перевешивает ли этот прискорбный факт память о нашем общем боевом прошлом, как Вам кажется? На эти и другие вопросы мы предлагаем ответить нашим читателям.