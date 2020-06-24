Железноводск, Ставропольский край, 24 июня, 2020, 11:09 — ИА Регнум. Первый в России марш врачей, состоявшийся в Железноводске 24 июня, посвятили юбилею Великой Победы и городу-госпиталю. Врачи, медицинские работники и сотрудники санаторно-курортных учреждений в белых халатах прошли торжественным маршем #СпасибоВрачам по центральной улице города к мемориалу «Вечный огонь», где возложили цветы и почтили минутой молчания память военных медиков и сотрудников эвакогоспиталей, которые спасали жизни героев во время Великой Отечественной войны.

Администрация Железноводска. Мина Ахвердиева Марш врачей в Железноводске

Глава города-госпиталя Евгений Моисеев напомнил, что именно 24 июня 1941 года был издан приказ о создании эвакуационных госпиталей на территории Железноводска.

«Сегодня мы вспоминаем героев-медиков Железноводска, которые вернули в строй более 30 тысяч героев, и преклоняемся перед подвигом современных врачей, которые сейчас по всему миру сражаются в неравной борьбе с коронавирусом и каждый день отвоевывают у коварной инфекции человеческие жизни», — сказал Евгений Моисеев.

Перед началом марша врачей участников протестировали на COVID-19. Для этого перед началом шествия #Спасибоврачам на площади установили автолабораторию, оборудованную всем необходимым для прохождения экспресс-тестов на коронавирус.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, славную лепту внесли в дело Великой Победы жители города-курорта Железноводска на Ставрополье. В годы Великой Отечественной войны в нем были развернуты эвакогоспитали. За все годы войны здесь поставили на ноги свыше 30 тыс. раненых защитников Родины.

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