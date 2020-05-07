7 мая 2020 | Время чтения 4 мин

Славную лепту внесли в дело Великой Победы жители города-курорта Железноводска на Ставрополье. В годы Великой Отечественной войны в нем были развернуты эвакогоспитали. За все годы войны здесь поставили на ноги свыше 40 тыс. раненых защитников Родины.

Мина Ахвердиева, , 18:05 — REGNUM С началом Великой Отечественной войны было принято решение организовать на месте всесоюзных здравниц эвакогоспитали. Под них переоборудовали почти все профсоюзные и ведомственные санатории и дома отдыха по всей стране, в том числе и на Кавказских Минеральных Водах.

В эвакогоспитале Пресс-служба города Железноводска

Уже через два дня после начала войны, 24 июня 1941 года, в городе Железноводске было принято решение все санатории, гостиницы, лечебницы переоборудовать к приему раненых. В результате было сформировано семь госпиталей, в их состав вошли девять санаториев, гостиницы, электролечебница курорта.

Город Железноводск во время войны Пресс-служба города Железноводска

Первые раненые

Первых раненых в Железноводск привезли в июле 1941 года двумя вагонами, которые в то время от станции Бештау таскал за собой паровозик — «Кукушка». Тот самый, что с первых лет постройки железной дороги и до её электрификации возил вагоны с отдыхающими. С 1935 года он состоял в резерве.

Все жители вышли встречать бойцов с цветами и подаркам. У многих раненых были тяжелые ранения, и работники госпиталей — в основном женщины и подростки — несли их на руках и носилках от самого вокзала к госпиталям. Те же, кто мог ходить, шли сами, порой на костылях, в гипсе.

Медперсонал принимает поезд с ранеными Пресс-служба города Железноводска

В первые 15 дней войны в госпитали Железноводска поступили около 3000 раненых, а к августу 1941 года их было уже более четырех тысяч. Всего до оккупации города летом 1942 года, прошли лечение более 30 тысяч бойцов и командиров Красной Армии.

Оккупация

С 9 августа 1942 года по 11 января 1943 года Железноводск был в немецко-фашистской оккупации. Враги нанесли ущерб всесоюзному курорту на сумму 50 млн рублей, уничтожили более 100 человек местных жителей. Во время оккупации и боев за город были разрушены многие здания эвакогоспиталей, в том числе санаторий имени Иосифа Сталина, имени Героев Магнитогорска, санаторий имени С. М. Кирова, корпус санатория «Горный воздух». Остальные были разграблены, сожжены, превращены в склады и свинарники. После освобождения надо было все это привести в порядок, выскоблить, вычистить, вставить стекла.

Оборона города-курорта Пресс-служба города Железноводска

А раненые стали поступать уже на второй день после взятия Железноводска войсками Красной Армии. В опустошенных госпиталях, здания которых уцелели, не было кроватей, столов, постельного белья и перевязочного материала. Врачи, медсестры, нянечки принесли из дома матрацы и одеяла, наволочки, ложки — кто что мог. С хуторов привезли копну сена и набили им наволочки, на пол постелили солому. Так размещали первых раненых.

Волшебная грязь

Для лечения ран в комплексе с хирургическими и другими обычными методами лечения стали активно применять лечебную грязь Тамбуканского озера и минеральную воду источников Славяновского, Смирновского и №1. Тяжелобольным делали ванночки с минеральной водой и грязевые процедуры в госпитале, через стерильные салфетки клали грязь на рану на 10−15 минут, затем рану обрабатывали и накладывали повязки.

«Ходячие» больные сами добирались в грязелечебницу и на минеральные ванны для приема процедур, после которых им делали перевязки. С применением грязелечения раны пациентов быстро заживали, 84,6% раненых возвращались в строй.

Бывшая сотрудница эвакогоспиталя №2166 города Железноводска рассказала такой случай: «Профессор Крамаренко из Кисловодска делал операцию бойцу-украинцу. Чтобы легче перенести нестерпимую боль при ампутировании ноги (не было наркоза), боец попросил разрешения петь песню».

По словам очевидицы тех событий, мужеству раненого поражались не только врачи, но и пациенты, которые, собравшись у двери операционной, слушали песню, которая звучала вновь и вновь до конца операции, прерываемая криками от нестерпимой боли.

Но, к сожалению, не всех тяжелораненых бойцов удавалось спасти. И тем, кто лечил, выхаживал, кормил, работал, не жалея сил, приходилось оплакивать и хоронить умерших от тяжких ран, писать письма их родным. В память о погибших горит на братской могиле, где похоронены умершие в госпиталях города-курорта Железноводска, Вечный огонь.

Благодарность Сталина

По окончании войны медики Железноводска помогали детям-сиротам и семьям погибших фронтовиков как могли. За что получили благодарственную телеграмму от верховного главнокомандующего Иосифа Сталина:

«Передайте работникам эвакогоспиталя №2168, собравшим 24 тыс. 328 рублей компенсации за неиспользованный отпуск в фонд помощи детям сиротам и семьям погибших фронтовиков, мой боевой привет и благодарность Красной Армии. (подписано Иосиф Сталин). Отправлена 16 июня 1945 года в 1 час 30 минут».