Москва, 24 июня, 2020, 11:09 — ИА Регнум. По состоянию на 24 июня в России выявили 7176 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах страны. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале по профилактике коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

При этом общее количество подтверждённых случаев в России составило — 606 881 человек. Общее количество летальных исходов пациентов с коронавирусом составило 8513 человек.

При этом с момента распространения инфекции в России выздоровели 368 822 человека.