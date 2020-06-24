В Екатеринбурге провели парад Победы
Екатеринбург, 24 июня, 2020, 11:01 — ИА Регнум. В центре Екатеринбурга прошёл долгожданный парад, посвящённый юбилею Победы в Великой Отечественной войне, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Парад прошёл с участием зрителей на площади 1905 года. Перед торжественным открытием по брусчатке проехали грузовики, которые везли платформы-сцены. Там выступали артисты в военной форме. На каждой из сцен изображался определённый этап Великой Отечественной.
Перед собравшимися выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Парад открыла знамённая группа.
По площади прошли пешие парадные расчёты. Некоторые из них были одеты в историческую форму времён Великой Отечественной. Впервые на параде в Екатеринбурге выступил сводный женский взвод почётного караула.
Были представлены парадные расчеты управления штаба ЦВО и авиационного объединения округа, военнослужащие мотострелкового и железнодорожного соединений. Выступали участники «Юнармии», представители МЧС, военной полиции.
Колонну военной техники возглавил Т-34, на котором было написано «Урал — Фронту!». Всего участвовало 140 единиц военной техники. По брусчатке проехали артиллерийские установки «Малка», танки Т-72Б3М и Т-80, бронетранспортеры БТР-82АМ, пикапы «УАЗ» с турелью для крупнокалиберных пулеметов.
В небе прошел авиапарад с участием 23 самолетов и вертолетов: сверхзвуковых высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, истребителей-бомбардировщиков Су-34 поколения 4++, боевые ударные вертолеты Ми-24 и других самолетов и вертолётов.