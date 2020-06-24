Екатеринбург, 24 июня, 2020, 11:01 — ИА Регнум. В центре Екатеринбурга прошёл долгожданный парад, посвящённый юбилею Победы в Великой Отечественной войне, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА Красная Весна Парад Победы в Екатеринбурге

Парад прошёл с участием зрителей на площади 1905 года. Перед торжественным открытием по брусчатке проехали грузовики, которые везли платформы-сцены. Там выступали артисты в военной форме. На каждой из сцен изображался определённый этап Великой Отечественной.

ИА Красная Весна Парад Победы в Екатеринбурге

Перед собравшимися выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Парад открыла знамённая группа.

По площади прошли пешие парадные расчёты. Некоторые из них были одеты в историческую форму времён Великой Отечественной. Впервые на параде в Екатеринбурге выступил сводный женский взвод почётного караула.

ИА Красная Весна Парад Победы в Екатеринбурге

Были представлены парадные расчеты управления штаба ЦВО и авиационного объединения округа, военнослужащие мотострелкового и железнодорожного соединений. Выступали участники «Юнармии», представители МЧС, военной полиции.

ИА Красная Весна Парад Победы в Екатеринбурге

Колонну военной техники возглавил Т-34, на котором было написано «Урал — Фронту!». Всего участвовало 140 единиц военной техники. По брусчатке проехали артиллерийские установки «Малка», танки Т-72Б3М и Т-80, бронетранспортеры БТР-82АМ, пикапы «УАЗ» с турелью для крупнокалиберных пулеметов.

ИА Красная Весна Парад Победы в Екатеринбурге

В небе прошел авиапарад с участием 23 самолетов и вертолетов: сверхзвуковых высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, истребителей-бомбардировщиков Су-34 поколения 4++, боевые ударные вертолеты Ми-24 и других самолетов и вертолётов.