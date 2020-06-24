Москва, 24 июня, 2020, 10:22 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в своей речи на параде Победы в Москве подчеркнул, что именно советский народ победил нацизм. Парад Победы проходит в столице сегодня, 24 июня.

Kremlin.ru Владимир Путин поздравляет ветерана

Путин напомнил, что именно советский народ и его Красная армия были главной силой, которая победила нацизм и спасала другие народы и страны от этого тотального зла. Именно советский народ спас мир.

В честь этой священной правды и проводится парад Победы.