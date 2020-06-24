Москва, 24 июня, 2020, 10:15 — ИА Регнум. В Москве начался парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы. Москва. 24 июня 2020

Парад Победы в этом году проходит 24 июня, так как 9 мая провести его не было возможности из-за пандемии коронавируса. 24 июня выбрано не случайно — в 1945 году в этот день состоялся исторический Парад Победы в честь победы Советского Союза над нацистской Германией.