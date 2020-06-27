Архангельск, 28 июня, 2020, 00:10 — ИА Регнум. Принятые из-за коронавируса ограничения постепенно снимаются, и люди начинают задумываться о том, где провести лето. Тот, для кого «туризм» — это комфортный отдых на курорте, вряд ли будут рассматривать противоположные варианты, но вот для тех, кто считает туризм увлекательным опытом преодоления, автор ИА REGNUMВладимир Станулевич рассказывает об одном интересном маршруте.

ИА REGNUM Озеро Белое интересно байдарочникам, но не рыбакам — рыба здесь не ловится. Она в соседних озерах и реках

Очень красивая северная природа в окрестностях Северодвинска и Архангельска, даже Кудемская узкоколейка входит в топ-10 красивейших железных дорог мира. С нее и начинается железнодорожно-автомобильно-байдарочный маршрут: станция Водогон под Северодвинском — поселок Белое озеро — сплав на байдарках по рекам Большая Урзуга и Лая — поселок Лайский Док.

На этом маршруте получат сполна новых впечатлений любители искать решения и знакомится с местными жителями, что ни разу не ирония — туриста здесь ждут проблемы с инфраструктурой, зато не будет проблем с желающими помочь. Наградой станут чистейшее Белое озеро, путь по дорогам из белого песка, по гребню холма между озерами, а на берегу Большой Урзуги — охотничьи избушки и рай для грибников и рыболовов. Туристы-байдарочники уже пользуются этим маршрутом, который определенно заслуживает всероссийской популярности.

Подробнее о списке мест в этих краях читайте в статье Владимира Станулевича «Белое озеро и Лая — в лучшие туристские маршруты России».