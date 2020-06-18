18 июня 2020 | Время чтения 20 мин

Владимир Станулевич, , 15:10 — REGNUM В окрестностях Северодвинска и Архангельска много интересного для туристов. Одна проблема — приезжаешь, походишь и уезжаешь. А туристу нужна «движуха» на выходные — идти, ехать или плыть, непрерывно крутя головой. Лучшим выбором может стать железнодорожно-автомобильно-байдарочный маршрут: станция Водогон под Северодвинском — поселок Белое озеро — сплав на байдарках по рекам Большая Урзуга и Лая — поселок Лайский Док.

Озеро Белое интересно байдарочникам, но не рыбакам — рыба здесь не ловится. Она в соседних озерах и реках © ИА REGNUM

Сначала Кудемская узкоколейная железная дорога, вошедшая в 2010 году, по мнению Форбс, в 10 красивейших железных дорог мира. С Водогона тепловоз тащит пару пассажирских вагонов и открытую площадку с сиденьями до поселка Белое озеро 3 дня в неделю. В июне 2020 года это были четверг — в 17.00, пятница — в 16.00 и воскресенье в 18.30. Если хочется острых ощущений и вы без байдарки, то тысячи за 3 на Водогоне можно договориться с водителем частной мотодрезины. 35 километров по узколейке мимо озер, лесов и болот, и вы на Белом озере.

До Белого озера по узкоколейке можно добраться на дрезине или тепловозе с пассажирским вагоом © ИА REGNUM

В конце 1930-х-начале 1950-х здесь была зона, потом поселок лесозаготовителей. К сожалению, туристам, если не договориться заранее с кем-то из местных жителей, здесь негде переночевать — хотя летом в поселке пустует большая и современная школа. Со стороны городских властей Северодвинска нужна помощь местным предпринимателям в открытии гостевого домика. От поселка до красивейшего Белого озера, с прозрачной водой «как слеза» водой, минут 15 езды на УАЗике. Машина — вторая проблема туриста — с водителем тоже надо договариваться заранее. Был бы гостевой домик с телефоном, водители подтянулись бы и транспортная проблема решилась сама собой. Экстремалы могут раскинуть палатку и дойти от станции до Белого озера пешком.

Дорога из белого песка ведет по гребню холма между озерами, на берегах которых шумят сосны. На 8 метровой глубине бревна освещены лучами солнца — так, что протяни руку и коснись. Вот и река — Большая Урзуга. Здесь она неширокая и ровная, но на десятки километров вниз Урзуга и Лая, в которую она впадает, всякие — узкие и широкие, ровные и порожистые. С охотничьими избушками, со столами для «усталых путников» по берегам, грибными местами и рыбалками.

Сосны и древний белый песок — это Белое озеро © ИА REGNUM

По получении от краеведа Федора Соснина список речных достопримечательностей стало ясно, что если власти Северодвинска, Приморского района и Архангельской области не поднимут этот маршрут, которым уже пользуются туристы-байдарочники, как минимум на российскую высоту, то ответственным за туризм надо «уйти в последний окоп и там застрелиться».

Федор Соснин, лайский краевед: Далее приведен перечень наименований Лайских урочищ, которые не отражены на картах, но есть пока еще на слуху у местных жителей.

Деревня Шоля — деревня рабочего поселка Лайский Док, расположена в устье одноименной речки Шоля.

Черная речка — протока у д. Шоля (есть одноименная протока у Чужгор). Это было место объезда лодками лесосплавной запани.

Соколье — пожня правого берега реки напротив д. Шоля. В этом местев послевоенные годы была лесосплавная запань.

Семиострова — остров, изрезанный заливчиками, на левом берегу реки, чуть выше Соколья.

Малая Лая — протокамежду островомСемиостроваи левым берегом реки.

Остров Кошка — остров напротив д. Чужгоры.

Жульничев остров — остров ниже острова Кошка.

Подсбошня —пожня ниже Лакомки. Ранее был хутор из трех домов, а ближе к лесу — старое кладбище.

Черная речка — протяженная протока по правому берегу реки, практически напротив острова Кошка у д. Чужгоры. Ранее это был залив, но в 30-х годах прошлого столетия, селяне прорыли перемычку в верхней части залива ‑ и получилась протока или, как еще называют, старица. Протока была нужна для объезда на лодках лесосплавной запани.

Холмоватка (нижняя) — пожня на левом берегу реки, выше Семиострова.

Лакомка — высокий левый берег реки ниже Чужгор. Теперь дачное место.

Шелоп (в переводе — яма, провал)-урочище с высоким склоном берега Чучкорьи, выше Чужгор. Заканчивается данное урочище, ручьем Шелоп. Сейчас это дачное место.

Ручей Шелоп — ручей на границеурочища Шелоп и урочища Фёдорово. Фёдорово поле — пожня, расположенная в сторону д. Лая от ручья Шелоп. В 1990-х годах это были частные картофельные угодья для работников МП «Звездочка», а еще ранее был покос. Удивительно сказочный природный ландшафт, особенно видом на протоку Чучкорья. В настоящее время пожня частью заросла, и судьба её уготовлена быть дачным местом.

Озеро Белое под Северодвинском — на 8-ми метровой глубине бревна в лучах солнца — протяни руку и коснись © ИА REGNUM

Чучкорья — протока (старица) реки Лая, с истоком у моста деревни, а устьем у Шелопа.

Холмогорка — урочище с высоким правым берегом реки, с кладбищем, расположенным в 200 м. выше д. Чужгоры.

Холмоватка (верхняя) — пожня правого берега реки, примыкающей к Холмогорке с нижней стороны реки.

Мельничное — урочище в устье озера Лита, имеющее искусственное сужение в виде земляной дамбы. По рассказам, ранее была в этом месте мельница с водяным колесом.

Середнее — еловый бор, расположенный в створе Мельничного за болотом, в сторону Цигломени.

Пожня Лита (не путать с Литматкой) — пожня (ранее пашня) на правом берегу реки между устьем озера Лита и Мочалом.

Нижнее или Лыва — заболоченная пожня озера Лита в районе слияния речки Литы и Андозёрского истока. Ранее это было сенокосное угодье (а по сути — неугодье).

Озеро Лита — озеро, расположенное между слиянием речки Литы и Андозёрским истоком с одной стороны, и своим устьем у реки Лая с другой стороны. Редко, место слияния речек Лита и Андозёрского истока, а также само озеро называли как «Речки». Например: «Рыбачил в речках. Траву косил в речках».

Староречье — редко применяемое понятие старого русла (старицы) реки Лая, состоящее из взаимосвязанной цепочки водных протоков: ручья Литы, Андозерского истока, озера Литы, которые в весенние паводки берет на себя функцию резервного русла реки в обход деревни Лая. Это удивительно прозорливое творение природы в сочетании крутого поворота реки, близкого примыкания в этом месте Андозерского истока, и наличия ручья между истоком и рекой.

Коровье — высокое урочище на Нижнем, у озера Лита, в конце дороги на границе с Мочалом. В последнее время это место называют «Насосная» или «Водокачка» (насосная перекачивала воду во время мелиоративных работ в 1990-х годах). Вот один из примеров адаптации прежних названий к современным реалиям. Так же появилось и пропало название «Трубкины поля», «Рада» превращается в «Планки», а «Карьер» — просто в озеро. В жизни все течет и изменяется по своим природным законам.

Бачуриха — пожня (ранее пашня) между устьем протоки Чучкорья и заливом Небресмены.

Небресмена — пожня (ранее пашня) между истоком протоки Чучкорья (у моста) и до залива Небресмена.

Небресмен залив —залив на границе Небресмены и Бачурихи.

Мочало — урочище с торфяным правым берегом реки, напротив Небресмены. В маленькой поженке средней части Мочала начинался зимник направлением на поселок Цигломень. От Мочала зимник проходил через Мельничное, на Середнее, далее через болото на д. Боры. До создания г. Северодвинска, это была единственная дорога в городскую цивилизацию. В Цигломень везли продукты сельского хозяйства, дары природы и, особняком, — уголь для самоваров и мастерских.

Ручьи — с небольшими ручьями пожня, расположенная между Мочалом и скотным двором. В ручьях, ближе к пилораме, ранее располагалось производство древесного угля.

Деревня — центральная часть д. Лая.

Островок — часть деревни, расположенная за ручьем начиная от конюшни и до старой школы, и часть последних домов по линии: медицинский пункт, дом Хабаровых, дом Квадрициуса Отты Христофоровича, и далее наискосок до дома Павла Григорьевича. Единого мнения в точности определения границы у селян пока нет.

Могильник — южная часть деревни от дома бывшей почты и до первых домов в сторону кладбища.

Волочки — пожня (ранее пашня) от дома Лешукова Константина и до объездной дороги.

Наволок — пожня (ранее пашня) между Деревенским озером и объездной дорогой.

Деревенское озеро — озеро за Волочками, одна часть озера примыкает к Могильнику, другая — к дому правления подхоза. До мелиорации земель, озеро было довольно полноводное. Весной много рыбы заходило на нерест в озеро, а летом мальки косяками спускались в реку. В межсезонье гуси, лебеди и утки останавливались косяками на привал. Теперь все изменилось: косяки дичи пролетают мимо, утки зимуют на городских водоёмах, а рыба только на прилавках магазинов, да и та привезена с Камчатки или из Норвегии.

Няша — заболоченная часть Деревенского озера со стороны леса. Ранее это был весьма неудобный покос, в сыром холмистом подлесье, с комарами, оводами, и вьюнами.

Дедушкина тропа — тропа в лес на левом берегу реки, между мостом и Заречниками.

28-я дорожка — тропа в лес, которая идет от Майручья до железнодорожной станции «28-й километр», выложенная по болотам мостками в два тесаных полу-бревна. Брёвна укладывались на поперечные лаги. В 1960 году при проведении танковых учений, гусеничной техникой мостки были разрушены. Ранее это была тропа на скит Амбурское, которая начиналась в п. Цигломень. Христианский люд из Архангельска ходил по этой дороге через скит Амбурское в д. Пёртозеро, д. Большую Кудьму, далее на д. Солзу, с. Нёнокса, д. Сюзьма, Куртяевское урочище, д. Уну, д. Луду и до самых Соловецких островов.

Майручей — залив с небольшим ручьем на левом берегу р. Лая, у Заречников. Ручей истекает из Майминской лывы. Летом ручей пересыхает, и только в весеннюю оттепель, один из первых, своим журчаньем и бликами солнца оповещает о вступлении весны в свои права. Возможно, и наименование ручья, таким образом, объяснимо.

Заречники — усадьба из 2-х домов на левом берегу реки, напротив деревни.

Маймина — пожня (ранее пашня) на левом берегу реки, напротив Могильника.

Майминская лыва — болото напротив пожни Маймина.

Матвев бор — отдельный высокий бор в устье Майручья. Ранее была пашня, потом поляна со своим покосом, — теперь все заросло лесом, что, в свою очередь, тоже неплохо.

Берховья реки Большой Урзуги © ИА REGNUM

Мутовник — прилегающий к железной дороге лес, протяженностью от Шупоминского ручья и до 28 Дорожки. Отличается изощренной однородностью леса, в котором легко заблудиться.

Шепенуха — низменная прилегающая часть леса к реке в районе Заречников, точнее: от начала 28-й Дорожки и до моста. Слово «Шепенуха» ассоциируется с понятием весьма труднопроходимой лесной, заболоченной чащобы.

Шапочка — последняя обособленная поляна по тропе от Заречников. Можно и по 28-й дорожке попасть через лес — надо не промахнуться.

Зайкова полянка — от Майручья первая обособленная полянка, справа по 28-й дорожке.

Островок — высокий округлый бор, при выходе Дедушкиной дорожки на обширное болото.

Бетонка — главный проспект деревни, выложенный бетонными плитами.

Увал — обрывистый правый берег реки с синей глиной, в 100 метрах выше от дома № 1 деревни. Летом местные пацаны устраивали место для купанья: делали вышку из одной крепкой доски, а то и просто прыгали с берега в воду.

Шубнема — пашня у кладбища д. Лая. Колхоз традиционно выращивал на этом поле капусту и турнепс. Сейчас это единственное картофельное поле.

Рада — лесной массив от Лайского кладбища и до Литматки, со стороны реки, и вглубь до Андозёрского истока.

Планки — часть Рады, после мелиоративных работ, превращенной в сенокосные угодья.

Тяптин залив — залив на левом берегу реки, напротив Шубнемы (выше кладбища на 250 м).

Подперевеслище или коротко Подперевегой (слитное написание) — пожня между Тяптиным заливом и Первым Прилуком. От середины пожни, через болото к устью Шупоминского ручья пролегает зимник, по которому зимой на лошадях перевозили сено с верховий Лаи.

Зимник на Заямное — зимняя дорога проходила от Халосмины через Раду, направлением на Заямное через Андозёрский исток. По зимнику раньше перевозили с Заямного ягель.

Первый Прилук — урочище с торфяным левым берегом Лаи, следующее за Подперевеслищем.

Бобры — один из обитателей берегов Лаи © ИА REGNUM

Тонкое — пожня (ранее пашня) на правом берегу реки выше Шубнемы, или напротив Первого Прилука.

Халосмина — пожня (ранее пашня) на правом берегу, практически в створе крутого поворота Реки, что находится выше Первого Прилука метров в 300. Граничит с Тонким, с одной стороны, и ручьем Литы, с другой стороны. Ранее, в 60-х, 7−0х годах, в данном месте при молевом сплаве была лесосплавная запань для сбора брёвен, — так это место еще называли «Запань».

Халосмина — пожня левого берега супротив правобережной Халосмины.

Кузьмина — пожня (ранее пашня) правого берега, от Халосмины до ручья Литы.

Второй Прилук — урочище с торфяным левым берегом реки Лаи, ниже метров на 400 ручья Литы.

Литматка — две пожни (ранее пашни) ниже и выше устья ручья Литы. Центр Литматки — устье ручья Литы и начало «мосточков» на станцию Лайская.

Ручей Литы — ручей, истекающий из Андозёрского истока в реку Лая (не путать с речкой Литой).

Грязнуха — болотомежду Литматкой и железнодорожной станцией Лайская. Ранее здесь проходила тропа с мостками в два тесаных бревна, как называют: «Мосточки».

Заямное — болото с озерками в районе Литматки, ограниченное железной дорогой, Андозёрским истоком и речкой Литой. В давние времена здесь заготовляли ягель (белый мох).

Сяпомина — пожня (ранее пашня) на левом берегу реи, напротив Литматки. Простирается от Второго Прилука и вверх по реке до устья Шупоминского ручья.

Островок — остров на реке в средней части Сяпомины.

Юрзинец — пожня (ранее пашня) выше Литматки, между двух ручьев, один из которых напротив Шупоминского ручья, — другой на границе с Литматкой.

Шупоминский ручей — устье ручья, вытекающего из Пивкозера.

Шупомина — пожня (ранее пашня) на левом берегу реки между Шупоминским ручьём и Зеленой дорогой.

Железные ворота — большое открытое болото, — граничит с Шупоминским ручьем и Мутовником.

Круглая лывка — круглая болотина, отделенная от Железных ворот еловым бором в сторону деревни. От Тяптина залива в это место ведет тропа, но в средней части тропа выложена в два кряжа по непроходимой трясине — весьма опасное место для любимого тела. Вы туда не ходите, — я буду ходить туда один, и рассказывать Вам о потаённых красотах северного болота.

По реке Лае на моторке © ИА REGNUM

Зелёная дорога — старая часть железной дороги от станции Лайская, и до пересечения с действующей железной дороги в районе Пивкозера.

Старый мост — бывший деревянный мост через реку Лая в створе Зеленой дороги, по которому шли поезда, ведомые паровозами, в Северодвинск. Во время ВОВ в Северодвинск перевозили в разобранном виде дизельные подводные лодки из г. Горького, а в обратную сторону — вооружение, поставляемое Северным конвоем по ленд-лизу из Америки. В 50-х годах был построен современный существующий железнодорожный мост, а деревянный разобрали. Однако в 1961 году снова был построен деревянный «Танковый мост», который простоял недолго, и за ненадобностью весной 1968 года был взорван. Огромные деревянные элементы моста несло по реке вместе с весенним ледоходом (имеется фотография).

Шуполгора — лесное урочище на высоком левом берегу Реки между ж\д мостом и Зеленой дорогой. До недавнего времени в склоне берега проглядывались остатки деревянных срубов землянок, в которых жили на принудительных работах политические заключенные, строившие и мост, и железную дорогу. Как рассказывали местные жители: «Политические заключенные были воспитанные и порядочные люди».

Карьер — бывший карьер минерального песка по Зеленой дороге у Сид озера, рядом с ж\д мостом.

Хитрый домик — бывший хутор из одного дома, расположенный на противоположной стороне железной дороги от Карьера.

Ермол гора — высота 56 м по карте, расположенная в 1,5 км от ж/д ст. Лайская по просеке на Андозеро. В 1980-х годах это была горнолыжная база. В ясную погоду склон этой горы виден даже из деревни.

Силосмина — пожня (ранее пашня) левого берега реки между ж/д мостом и Шуполгорой.

Ильинец — пожня (ранее пашня, а теперь лес) правого берега реки между старым и новым мостом.

Хутор Лая — хутор на Каргозере, теперь это дачное место.

Попово — пожня по обе стороны устья ручья, истекающего из Каргозера.

Нижняя пристань — пристань в районе устья ручья, истекающего из Каргозера

Верхняя пристань — пристань перед Мурминой. Есть предположение, что в Петровские времена в этом месте была кузня по изготовлению дельных изделий для кораблей: якорей, гвоздей, скоб и тому подобное.

Мурмина — лесное урочище на высоком, крутом левом берегу излучины реки выше ж\д моста на 1,5 км.

Исаково — большая пожня на левом берегу реки, выше Мурмины на 1 км. Протяженностью от небольшого ручья и до порога Изевец. В водах холодного ручья косцы хранили провиант.

Изевец — выше Исаково самый первый, затяжной с излучиной порог.

Кородский порог — следующий порог выше Изевца.

Кородматка — урочище с избой на правом берегу реки, выше Кородского порога.

Сайковский порог — следующий порог выше Кородматки.

Первый остров (в порогах) — выше Сайковского порога метров на 500.

Литогорский — четвертый порог, что у Первого острова, здесь же, чуть выше, и гора Киселёвка.

Гора Киселёвка — высокий левый берег на излучине реки у Первого Острова.

Долгуша — урочище с лесной избой в устье ручья истекающего из озера Долгое. На сегодня есть две избы: на правом и левом берегу.

Саввина изба — бывший хутор между озером Долгим и озерком Черным. Нижние венцы бревен избы остались в земле до сих пор.

Пороги: Долгий порог, Десятый, Тум порог, Подкривок, Кривой — пороги выше Долгуши. Сразу на излучине — Долгий порог.

Нижняя Белматка (просто Белматка) — урочище правого берега реки между ручьем Шибозера (маленькое озерко, что на юго-востоке Б. Корд озера) и порогом Белматка. Ранее здесь было две избы и конюшня, а чуть поодаль в лесу — амбары для провианта жителей д. Белое и д. Пёртозера. От Белматки шла тропа на д. Пёртозеро и д. Белая.

Верхняя Белматка — пожня правого берега реки выше Н. Белматки на 2 км перед самым крутым изгибом Реки.

Большая заводь — урочище на правом берегу крутого изгиба реки, ниже Титоского порога на 500 м.

Титоской порог — порог ниже Второго острова.

Второй остров — у ручья, истекающего из Ненц озера.

Стёпаново — урочище на левом берегу реки, в районе тропы на Ненц озеро. Ранее был водомерный пост. Имеется две полуразрушенные избы. В довоенные годы здесь, на небольшой чищемине с избушкой вел свое хозяйство Лев Константинович Леонтьев (брат Маркова Федора Константиновича и Михаила Константиновича) родом из д. Белое. В д. Белое жила его дочь Шура, которая переехала потом к мужу на Кордозеро, где и прожила всю оставшуюся жизнь. У Лёвы был, также, сын Влас, который погиб на фронте в Великой Отечественной войне.

Кстати, существует легенда, что в царские времена на Кордозере долгое время жила ссыльная богатая барыня. Но после её смерти драгоценностей при ней не нашли. И современные кладоискатели ничего не нашли. Думаю, что искать надо на дне (конечно, не стакана) — на дне озера. В старые времена продукты всегда хранили в бочках на дне водоемов — прекрасный, естественный холодильник и склад. На зиму даже лодки хранились на дне озера, что и сейчас актуально.

Переправа — урочище на правом берегу реки, ниже устья речки Шухта метров на 300.

Шухотский порог — порог перед устьем речки Шухта.

Кремённое — урочище в устье речки Шухта и выше по Лае метров на 200. Ранее в избе на правом берегу реки Лая останавливались на постой лесозаготовители и косцы. Теперь этой избы нет, но есть изба в лесу, на берегу Шухты.

Кремённые пороги — четыре затяжных, сплошных порога между Кремённым и Устрасами.

Устрасы — лесной массив между параллельного пролегания р. Лаи и р. Урзуги, или от места их слияния и вверх километров на 5. В годы ВОВ силами заключенных здесь было раскорчевано плато под строительство аэродрома (кучи корней лежат до сих пор).

Когда-то по Лае ходили на лодках-долбленках из бревна осины. Последний мастер-лодочник в этой деревне умер в начале 2000-х © ИА REGNUM

Устрицы — урочище правого берега реки от устья р. Еча и вверх до Красной горы. Есть мнение, что в давние времена здесь в водах реки Лая водились устрицы (двухстворчатые моллюски), и даже находили в них жемчуг.

Красная гора — скалистый утёс правого берега реки Лая выше Устрас на 1,5 км, состоящий из монолитного красного абразивного камня. Ранее из этого камня изготавливали абразивные диски для, так называемых, «точил» с ручным приводом. На точилах затачивали топоры, ножи, косы и прочий инструмент. В 2018 году на Красном утесе произошел оползень, довольно значительного объема, так, что русло реки было полностью перекрыто образовавшейся запрудой. После прорыва запруды, образовалось новое русло реки, смещенное от утеса к левому берегу, а вода в реке в районе д. Лая была оранжевого цвета целые сутки.

Скотматка — урочище левого берега Урзуги, примерно в 5 км. выше Устрас. От данного угодья идет тропа на Скоп озеро. Ранее здесь был ИТЛ, стояли хозяйственные постройки. Последняя изба разрушена в 80-х годах.

Железное дно — каменное дно р. Урзуга ниже Скотматки метров на 500.

Смолокурка — урочище с березовой рощей правого берега Урзуги перед Скотматкой, предположительно в 1 километр (заключенные в 1950-х годах гнали дёготь).

Фомиха — пожня на правом берегу реки в устье одноименной речки.

Лагерь — бывший лагерь заключенных на правом, на очень крутом берегу реки Лая, в десяти километрах от слияния рек Урзуги и Лаи, одни называют место «Лысой горой» (сплошная поляна без деревьев), другие — «Хреновой горой». Или еще как урочище в створе Щучьего озера перед неподъемным порогом. Данное место хорошо видно на компьютерной карте со спутника. В 1960-х годах здесь были деревянные бараки. К лагерю со стороны реки Урзуги, в её ближайшем сближении, была конная дорога для завоза продовольствия с п. Белое озеро. Сейчас остались некоторые фрагменты фундаментов. Есть еще один лагерь, но он ближе к Лайским озерам.

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