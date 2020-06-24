Санкт-Петербург, 24 июня, 2020, 10:50 — ИА Регнум. Авиационная часть парада в честь 75-летия Победы началась в Санкт-Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Воздушная часть парада в Петербурге, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (фото с генеральной репетиции)

В пролёте авиации над центром Северной столицы принимают участие экипажи 30 самолетов и вертолетов. Для участия в параде лётчики совершили вылеты с четырех аэродромов в Санкт-Петербурге, Республике Карелия и Тверской области.

Открывает авиапарад тяжелый транспортный вертолёт Ми-26. Вслед за ним в небе Петербурга идут многоцелевые вертолёты Ми-8, ударные вертолёты Ми-24 и Ка-52 «Аллигатор», а также военно-транспортные самолёты Ан-26, Ан-12 и Ту-134.

После этого придет черед боевых российских самолетов. Среди них — новейшие многоцелевые истребители Су-35С, истребители Су-30СМ, фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31БМ.