Екатеринбург, 24 июня, 2020, 08:26 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на площади 1905 года начался парад, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 24 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Парад Победы в Екатеринбурге

С трибуны к участникам парада обратился командующий войсками Центрального военного округа, генерал-полковник Александр Лапин. Он напомнил о героизме советского народа в годы войны, о жертвах, которые понесли советские люди. В память о павших командующий объявил минуту молчания.

Отдельно Лапин обратился к ветеранам. «Низкий вам поклон и долгих лет жизни!» — сказал генерал-полковник. И поклялся, что никто и никогда не сможет больше развязать войну, а кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет. «Сегодняшнее поколение защитников Отечества достойно солдат Великой Отечественной войны», — сказал Лапин.

После исполнения Государственного гимна Российской Федерации началось торжественное прохождение колонн. Открыла парад рота барабанщиков из числа воспитанников суворовского училища. Во главе парада — зам. командующего войсками ЦВО Евгений Поплавский.