Белогорск, Амурская область, 24 июня, 2020, 06:22 — ИА Регнум. В Белогорске Амурской области прошёл 24 июня военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На параде присутствовали ветераны. Сценарий во многом повторил Парад Победы на Красной площади в 1945 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Амурской области Парад Победы в Белогорске

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«Из Амурской области ушли на фронт более 100 тысяч человек — почти половина взрослого населения. Около 40 тысяч из них погибли. Мы отдаём дань глубокого уважения и памяти тем, кто пал на полях сражений, кто вернулся с победой и возрождал разорённую страну, кто ковал будущее для следующих поколений. Проведение парада — важный символ и знаковая традиция. Парад Победы олицетворяет гордость героической историей нашего народа и уверенность в мощи российской армии», — сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Открыла парад знамённая группа со Знаменем Победы — штурмовым флагом 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии.

После минуты молчания военный парад войск Белогорского гарнизона открыла рота барабанщиков.

В торжественном прохождении пронесли штандарты фронтов, за которыми проследовали расчёты военнослужащих в обмундировании образца 1943 года с оружием Победы — знаменитыми пистолетами-пулеметами Шпагина и винтовками военных лет. Впервые с историческим оружием прошли расчёты военнослужащих-женщин.

Всего в параде приняли участие около 1400 военнослужащих.

45 единиц техники участвовало в параде, в том числе новые образцы вооружения: «летающие» танки Т-80БВ и САУ Мста-С, армейские мотовездеходы АМ-1, снегоходы А-1, БМП-3 и БТР-82АМ. Во главе механизированной колонны прошёл новейший танк Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками.

Белогорск — самый маленький из 28 городов России, где проводится парад Победы с прохождением колонны военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Дальнего Востока 24 июня состоялись торжественные парады Победы. Они прошли во Владивостоке, Уссурийске, Южно-Сахалинске, в Петропавловском-Камчатском и в Белогорске.