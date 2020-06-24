Южно-Сахалинск, 24 июня, 2020, 05:07 — ИА Регнум. Парад, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошёл в Южно-Сахалинске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

Правительство Сахалинской области На Сахалине прошел парад Победы

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По главной площади островной столицы под звуки «Священной войны» знамённая группа вынесла точную копию знамени Победы, водруженного на рейхстаг в мае 1945 года.

Парадную колонну возглавил расчёт офицеров от управления армейского корпуса, за ним прошли знаменосцы с штандартами фронтов и рота пехоты в военной форме времён Великой Отечественной войны. В параде участвовали расчёты офицеров, сержантов, солдат соединений и воинских частей. Женщины-военнослужащие, юнармейцы, представители силовых ведомств.

В составе механизированной колонны прошли реактивные системы залпового огня «Ураган», «Смерч», боевые машины «Град» на базе автомобиля «Урал». Впервые в состав механизированной колонны вошли зенитно-ракетные комплексы «С-300» и новейший комплекс радиосвязи на базе бронеавтомобиля «Тигр». Замыкающей машиной в колонне прошла легендарная советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, известная в народе как «Катюша». 11 единиц техники были представлены для статического показа на площади Ленина.

Всего в военном параде в Южно-Сахалинске приняли участие свыше 900 человек и 32 единицы боевой техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня в городах Дальнего Востока проходят парады в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.