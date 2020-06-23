Санкт-Петербург, 23 июня, 2020, 18:05 — ИА Регнум. Механизированная колонна Западного военного округа начала движение к месту проведения парада в честь 75-летия Победы, которой состоится на Дворцовой площади Санкт-Петербурга утром 24 июня.

Пресс-служба ЗВО Колонна ЗВО движется на парад

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, в составе колонны — более чем 150 единиц боевой и специальной техники.

«Перед выездом военнослужащие войск РХБ-защиты общевойсковой армии ЗВО провели дезинфекцию внешней части корпусов, боевых отделений и салонов транспортных средств», — отметили в ЗВО.

Гусеницы бронетехники оснащены асфальтоходными башмаками и гусеницами на резиновом ходу для сохранения дорожного покрытия города, при этом к Дворцовой площади такую технику доставят на большегрузных тягачах в сопровождении военной автоинспекции. Вся техника украшена праздничной символикой, эмблемами и флагами.

На параде в Петербурге будут представлены 109 единиц исторической, новейшей военной и специальной техники.