Ростов-на-Дону, 23 июня, 2020, 13:58 — ИА Регнум. Ростовский оперштаб обновил карту распространения коронавирусной инфекции с учётом данных, полученных утром 23 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве.

Donland.ru Карта распространения коронавируса

Согласно обновлённым данным, в Ростове-на-Дону за весь период пандемии зарегистрировано 2 тыс. 840 случаев заражения SARS-CoV-2, в Шахтах — 469, в Батайске — 329. Среди муниципальных районов лидируют Сальский (631), Белокалитвинский (391) и Мясниковский (280) районы.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за весь период пандемии выявлено 8 тыс. 815 носителей SARS-CoV-2. 4 тыс. 378 человек выздоровели, 94 пациента скончались.