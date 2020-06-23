Чебоксары, 23 июня, 2020, 11:53 — ИА Регнум. Чебоксарские школьники собирают воспоминания участников Сурского и Казанского оборонительных рубежей для подготовки и издания сборника. Он станет одним из итогов масштабного проекта «Героические страницы Сурского рубежа», разработанного управлением образования города Чебоксары, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

ИА REGNUM В Шумерле

Данный проект стартовал в 2020 году и продолжится в 2021 году, который указом врио главы Чувашии Олега Николаева объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

«К сожалению, возведение Сурского и Казанского оборонительных рубежей мало изучено. Тем не менее строительство стало трудовым героизмом и особым событием в истории республики. Важно сохранить память о трудовом подвиге народа Чувашии в сердцах подрастающего поколения», — отмечает глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

22 июня прошло рабочее совещание с руководителями поисковых отрядов столичных школ под руководством начальника управления образования столичной мэрии Дмитрия Захарова. На встрече был принят план на ближайшее месяцы. При управлении образования создана рабочая группа, налажено взаимодействие с администрациями муниципальных образований, на территории которых в годы войны шло строительство оборонительных рубежей. Каждая школа закреплена за районами и городами.

В настоящее время в реализации проекта «Героические страницы Сурского рубежа» принимают участие 13 школ Чебоксар. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, работа началась. Так, поисковому отряду школы № 59 удалось связаться с родственниками одной из участниц строительства Сурского рубежа в Шумерле Нины Васильевны Кочетковой, 1932 года рождения. Внучка рассказала, что бабушку еще школьницей отправили на строительство рубежа, в 1993 году она награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», были предоставлены фотографии наградных документов.

Кроме того, в рамках проекта школьными поисковыми отрядами будут разработаны образовательные маршруты по истории строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

«Поисковый клуб «Атал» гимназии № 5 и кадетская школа уже разработали подобный маршрут по истории строительства на территории Козловского района. В маршрут вошли такие объекты, как Аллея Славы, оборонительные рубежи на реке Аниш, музей первого чуваша, удостоенного звания Героя Советского Союза Сергея Бутякова», — говорят в управлении образования.

Педагоги и ученики школ №№ 31, 36 собирают информацию о строительстве укреплений в Янтиковском районе, по всей территории которого проходил Казанский рубеж.

Помимо сборника воспоминаний участников Сурского и Казанского оборонительных рубежей, будет подготовлен короткометражный фильм о трудовом подвиге чувашского народа в годы войны, путеводитель по местам строительства.

Осенью в Чебоксарах состоится ежегодный слет поисковых отрядов, где будут подведены первые итоги работы. Руководители представят координаты местности для организации раскопок и школьных экспедиций на 2021 год. В том числе запланирована военно-историческая реконструкция «Героические рубежи обороны» на территории одного из районов строительства Сурского рубежа, который определят по завершении экспедиций.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня врио главы Чувашии Олег Николаев призвал жителей республики присоединиться к акции «Вместе гордимся!», чтобы всем миром «собрать уникальный, правдивый материал» о периоде Великой Отечественной войны, в том числе о строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Напомним, участников строительства рубежей обороны ещё называли бойцами, а само строительство в народе — «идти на окопы».

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