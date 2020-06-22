Чебоксары, , 09:40 — REGNUM Врио главы Чувашии Олег Николаев призвал жителей республики присоединиться к акции «Вместе гордимся!», чтобы всем миром «собрать уникальный, правдивый материал» о периоде Великой Отечественной войны, в том числе о строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 22 июня, на планёрке в правительстве.

Фрагмент реконструкции строительства Сурского рубежа в Чувашии: Шумерля, ноябрь 2019 года © Вячеслав Михайлов

Говоря о Дне памяти и скорби, который отмечается 22 июня, руководитель республики отметил, что в 1941 году «в этот день началась самая кровопролитная борьба для нашей страны», на которой Чувашия «потеряла достаточно большое количество своих сыновей и дочерей».

«При этом сыновья и дочери чувашского народа достойно себя проявляли как на фронте, так и в тылу. И мы с вами знаем, что в кратчайшие сроки был построен Сурский оборонительный рубеж протяжённости почти 400 км, над которым работало около 200 тыс. чувашского населения — прежде всего, женины и дети. И в связи с этим хочу напомнить, что из-за сложной обстановки в этом году 24 июня, в день Чувашской автономии, в Москве состоится парад Победы, посвящённый 75-летию Победы. Президент призвал нас всех, чтобы правдивая память о тех днях, о тех событиях, которые проходили во время Великой Отечественной войны, сохранить и передать для будущих поколений.

И в этой связи в Чувашской Республике принято решение и мною подписан указ об объявлении следующим годом — Годом трудовой доблести строителей Сурского и Казанского оборонительного рубежей. Поэтому призываю всех нас, всех жителей Чувашии присоединиться к акции «Вместе гордимся!» и сделать всё для того, чтобы собрать уникальный, правдивый материалы в разных форматах — в виде видеофайлов, документов, архивных материалов и вещественных предметов тех времён, чтобы наши дети смогли, с родной стороны, ознакомиться с фактами, с другой — наглядно посмотреть на многие вещи», — сказал, в частности, Олег Николаев.

Руководитель республики подчеркнул, что «кто не чтит историю и попирает правду, не смогут построить» достойное будущее.

Напомним, к сбору информации о всенародной героической стройке (Сурского рубежа) стали подключаться школы Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, Год памяти и славы, который отмечает в 2020 году вся страна и посвящён 75-летию Победы, в Чувашии фактически продолжится в 2021 году: указом врио главы республики Олега Николаева 2021 год объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Он приурочен к одной из менее изученных страниц истории Великой Отечественной войны — строительству линии обороны в 1941—1942 годах: в те годы республике развернулся свой масштабный фронт, который стал одним из символов трудового героизма и особым событием в истории народа Чувашии.

Напомним, из Чувашии на фронт были призваны более 208 тыс. жителей, или пятая часть населения республики. Каждый второй (106 тыс. человек) не вернулся домой. По данным властей на 27 апреля 2020 года, в Чувашии проживают 10,7 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, в том числе 434 фронтовика, 50 бывших несовершеннолетних узников концлагерей и 32 жителя блокадного Ленинграда.

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