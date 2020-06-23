Санкт-Петербург, 23 июня, 2020, 10:56 — ИА Регнум. В Петербурге ужесточат требования к так называемым «наливайкам» в жилых домах, передает корреспондент ИА REGNUM. На этапе второго чтения в городском Заксобрании поддержали поправку, которая запрещает продавать алкоголь в точках общепита площадью менее 50 кв. метров.

Дарья Драй ИА REGNUM Аренда помещения в Петербурге

К третьему чтению в документ планируют внести норму о переходном периоде.

Ранее, 29 апреля, ЗакС принял проект в первом чтении, но запретить предполагалось продажу спиртного в общепите площадью до 20 кв. метров.

Речь идет не только о многоквартирных домах, но и о прилегающих территориях.

Кроме того, в октябре 2019 года Заксобрание Петербурга предложило ужесточающую поправку и в федеральный законопроект, направленный против продажи алкоголя в жилых домах.