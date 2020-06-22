Москва, 22 июня, 2020, 16:05 — ИА Регнум. Жителям России придётся носить защитные медицинские маски и осенью, чтобы предотвратить новые случаи заражения коронавирусом и другими респираторными сезонными заболеваниями. Об этом в эфире программы «Познер» на Первом канале заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В медицинской маске

«Нам придётся как-то поменять свою жизнь и соблюдать меры безопасности. Носить маски, пользоваться санитайзерами и всем тем, что сейчас стало повседневностью в нашей жизни», — сказала Голикова.

По её словам, вирус, пусть и не такой активный, «никуда не уходит», однако осенью начнётся сезон различных заболеваний и инфекций, в числе которых — грипп и пневмония.