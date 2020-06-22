Тверь, 22 июня, 2020, 15:21 — ИА Регнум. 1961 человек, у которого ранее было подтверждено заражение коронавирусом, выписан с выздоровлением в Тверской области по данным на 22 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Статистика по коронавирусу в Тверской области на 22 июня

Как уточнили в пресс-службе, за минувшие сутки положительные тесты на коронавирус были подтверждены у 63 человек.

Всего за период пандемии в регионе подтверждено 3197 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 1177 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Во многих случаях заражение протекает бессимптомно. 59 человек с подтвержденным заражением коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

В регионе продолжают наращивать объёмы тестирования: на 22 июня проведено 103 063 лабораторных исследований, в том числе 399 за минувшие сутки.