Санкт-Петербург, 22 июня, 2020, 15:16 — ИА Регнум. В Петербурге разработали инструкцию для летних кафе и веранд. Ее подготовил Центр развития и поддержки предпринимательства. Официально зарегистрированные летние террасы можно будет открыть с 29 июня. Упомянутая инструкция нужна для получения соответствующего разрешения.

Дарья Драй ИА REGNUM Напитки навынос

«Проект постановления правительства города предусматривает право ресторанов и кафе обслуживать клиентов за столиками, вынесенными на тротуар перед входом в заведение без оформления арендных отношений на использование тротуаров», — уточнили в Центре.

Так, уличную мебель можно будет разместить безвозмездно вплоть до 15 октября. Ее внешний вид и цвет должны быть выполнены в схожей стилистике окружающей архитектуры и «соответствовать ее функциональному назначению». Поставить столы можно на участке, совмещенном с землей под зданием, в стационарном помещении которого расположен ресторан или кафе, но не на газонах или клумбах.

«Площадь земельного участка, занимаемого уличной мебелью, не может превышать площади стационарного предприятия общественного питания», — говорится в памятке.

На ночь ее нужно будет убирать, столы могут находиться на улице только с 08:00 до полуночи.

Если для пешеходов и уборочной техники не остается хотя бы 1,5 метров, то мебель на улицу выставлять нельзя. Владельцев также призывают обеспечивать меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Получить разрешения можно на сайте комитета имущественных отношений Петербурга через личный кабинет.