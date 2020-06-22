В Петербурге обнаружили 217 новых носителей коронавируса
Санкт-Петербург, 22 июня, 2020, 10:59 — ИА Регнум. В Петербурге за последние сутки выявили 217 новых носителей коронавируса. Об этом 22 июня сообщает федеральный оперативный штаб. Это на 12 человек меньше, чем днем ранее.
Таким образом за все время пандемии в городе зафиксировали 22 412 случаев заражения коронавирусом.
Выздоровели за сутки в Петербурге 184 человека, общее число выписанных пациентов после COVID-19 достигло 13 647 человек.
Суточный объем проведенных в Петербурге тестов сократился более чем вдвое от максимума: за последние 24 часа в городе на коронавирус обследовали 11 тыс. 637 человек. Под медицинским наблюдением находится 2704 петербуржца, из них 53 — в обсерваторе, 720 — на самоизоляции.
В России за сутки обнаружили 7 тыс. 600 зараженных, их число достигло 592 тыс. 280 человек за время пандемии.