Приштина, Сербия, 22 июня, 2020, 07:56 — ИА Регнум. Глава Демократической партии Косово Кадри Весели 21 июня, в 21-ю годовщину разоружения УЧК (алб. Освободительной армии Косово) и ее преобразования в Силы безопасности Косово при координации НАТО, заявил, что существование армии самопровозглашенного Косово является лучшим аргументом для тех, кто не признает независимости Косово.

D.Lleshi Освободительная армия Косово

На своей странице в социальной сети Facebook политик сообщил, что «сегодня армия Косово является венцом большого институционального и общественного успеха», которого достигло частично признанное Косово.

При всех вызовах, эта армия является лучшим аргументов для тех, кто спустя двадцать лет после войны отрицают успехи нашего государства.

Читайте также: Косово: президент Тачи празднует победу системы над демократией

Как сообщалось ранее в ИА REGNUM, в ноябре 2018 года начался процесс обратной трансформации Сил безопасности Косово в армию Косово. Поддержку косоварам в этом процессе оказывает НАТО.