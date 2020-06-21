Москва, 21 июня, 2020, 15:01 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал поправки к Конституции России, в случае принятия которых он сможет баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Речь об этом зашла в интервью Путина телеканалу «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путин отметил, что данная поправка, которая позволит ему баллотироваться на новый президентский срок, сдержит какие бы то ни было разговоры о преемнике. В противном случае, через два года (за два года до президентских выборов) вместо нормальной работы на многих уровнях власти начнется «рыскание глазами» в поисках возможных преемников. От чиновников и политиков Путин ждет вовсе не этого.

«Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет, года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной, ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников», — сказал Путин.

«Работать надо, а не преемников искать», — добавил он.