Екатеринбург, 20 июня, 2020, 17:39 — ИА Регнум. В преддверии Дня медицинского работника «Молодая Гвардия Единой России» поздравила врачей с их профессиональным праздником.

Фото предоставлено пресс-службой МГЕР Арт-объект «Спасибо врачам»

В Екатеринбурге появился арт-объект «Спасибо врачам», а в остальных регионах России прошли адресные поздравительные акции.

Молодогвардейцы несколько дней подряд на улицах Екатеринбурга просили прохожих оставить свои пожелания для медиков на поздравительной открытке. Порядка 200 таких открыток были переданы в медицинские учреждения вместе с цветами и сладкими наборами к чаю. Также активисты установили арт-объект «Спасибо врачам» возле стадиона, где будет проходить футбольный матч «Урал» — «Рубин». Каждый желающий сможет выразить слова благодарности врачам и медицинскому персоналу, необходимо будет просто написать свои пожелания на открытке и передать ее активисту. Во время работы арт-объекта будут дежурить в масках и перчатках волонтеры, они будут дезинфицировать и запечатывать послания в капсулы, а после вкладывать их в огромное красное сердце.

«В Екатеринбурге активисты «Молодой гвардии» сегодня установили 16-метровый арт-объект «Спасибо врачам», любой желающий может оставить свои пожелания медицинским работникам, а мы их передадим в больницы и поликлиники, где врачи и медсестры находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. Сегодня не только в Екатеринбурге проходят акции благодарности медикам за их работу, но и в других регионах России», — рассказал член Координационного совета МГЕР, федеральный координатор по УФО Артем Николаев.

Также в Чите активисты приняли участие в акции «Спасибо врачам». Участники выстроились в форме сердца. Каждый из них держал шарики и надутые гелием медицинские перчатки. Приложив руку к сердцу, участники мероприятия дружно прокричали: «Спасибо бойцам в белых халатах!» А в Поронайском районе Сахалинской области молодогвардейцы вместе с детьми нарисовали поздравительные открытки для медиков-героев, после подарили их медикам Поронайской ЦРБ и пожелали крепкого здоровья.

МГЕР планирует в ближайшее время в Перми выпустить номер печатного журнала «Спасибо врачам» по случаю Дня медицинского работника. Содержание журнала будет включать в себя фотографии, слова благодарности, стихи, детские рисунки, скриншоты из социальных сетей со словами благодарности. Весь тираж журнала активисты распространят по медицинским учреждениям.