Скопье, 20 июня, 2020, 12:51 — ИА Регнум. Глава Социал-демократического союза Северной Македонии Зоран Заев 19 июня заявил, что предвыборная кампания его партии и выборы в стране будут 100% безопасными, несмотря на пандемию коронавируса. Заявление было опубликовано на странице политика в социальной сети Facebook.

Kuhlmann Зоран Заев

При этом Заев призвал оппозиционную партию ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) отказаться от таких рискованных в условиях пандемии мероприятий как встречи с избирателями.

Напомним, выборы в стране должны были состояться ещё 12 апреля, в связи с чем парламент был распущен 16 февраля, а страной стало управлять временное правительство. Однако пандемия коронавируса перемешала все планы, и скоро временное правительство будет находиться у власти уже полгода.

При посредничестве президента страны Стево Пендаровски партия власти и оппозиция страны пришли к компромиссному решению о проведении парламентских выборов 15 июля.