Тверь, 19 июня, 2020, 17:19 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 19 июня. В преддверии Дня медицинского работника губернатор в режиме видеоконференцсвязи поблагодарил медиков и обсудил актуальные для здравоохранения региона вопросы.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

«Ваш труд всегда остаётся и будет самым благородным и необходимым каждому человеку. Вы и Ваши коллеги продолжаете профессиональные традиции тверских земских докторов, медиков времён Великой Отечественной войны, всех врачей, которые работали на тверской земле. Сегодня врачи, фельдшеры, медицинские сёстры, лаборанты, санитарки, сотрудники скорой помощи, больниц и поликлиник находятся на передовой и делают всё возможное для сохранения здоровья жителей Тверской области. В условиях противостояния новой эпидемии тверские медики проявили преданность своему делу, самоотдачу и человечность», — сказал Игорь Руденя.

Глава региона также отметил, что во многом благодаря профессионализму врачей и других специалистов в кратчайшие сроки система здравоохранения региона была мобилизована на борьбу с коронавирусной инфекцией.

«Совместная работа по предотвращению распространения коронавируса сблизила нас всех как людей, как коллег по работе», — добавил губернатор.

В регионе в рамках борьбы с коронавирусом развёрнуто 1810 коек, из них 1473 с кислородом, включая 229 коек, подготовленных для аппаратов искусственной вентиляции легких. До 20 июня в регионе предполагается организовать еще 241 койки. Таким образом, общий фонд составит 2051 койка, в том числе 1714 — с кислородом. Дополнительно предусмотрен резерв в 700 коек.

На стимулирующие выплаты медикам Тверской области из федерального бюджета выделено 585,8 млн рублей, ещё 41,9 млн направлено из областного бюджета. Стимулирующие надбавки выплачены более чем шести тысячам работникам медицинских организаций в полном объёме.

«Сейчас мы берём на стажировку выпускников ординатуры, учащихся второго курса ординатуры, это лучший опыт для них и практика, которая останется на долгие-долгие годы», — рассказала на встрече главный врач Центра специализированных видов помощи имени В.П. Аваева Каринэ Конюхова.

На встрече также обсуждались вопросы поэтапного перехода системы здравоохранения на плановый режим работы. Как отмечалось, возобновление плановых приёмов врачей предлагается провести в четыре этапа. На первом этапе — возобновление периодических и предварительных медосмотров для трудоустройства и работы. Второй этап предусматривает возобновление профосмотров и диспансеризации, работы стоматологических клиник. Третий этап — проведение плановых осмотров и диагностических исследований, возобновление плановой госпитализации. Четвёртый, заключительный — возобновление работы выездных мобильных бригад.

Губернатор также напомнил, что 15 июня с участием главы Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова был заложен памятный камень на месте строительства нового комплекса Детской областной клинической больницы. Также открыта новая детская поликлиника в микрорайоне «Южный» города Твери, в планах — строительство детских поликлиник в областном центре, городах Торжке и Кимрах.

Много внимания уделяется кадровому обеспечению системы здравоохранения, развивается система целевого набора. В этом году в Тверском государственном медицинском университете впервые для региона выделена отдельная квота, 200 мест, для подготовки специалистов по целевому набору. В 2019-м по целевым направлениям поступили 67 студентов, 94 ординатора. Обучающиеся получают ежегодные выплаты — 24 тыс. рублей на студента и 50 тыс. рублей на ординатора. В регионе реализуется программа «Земский доктор». Единовременная выплата врачам при переезде в сельскую местность составляет 1 млн рублей, фельдшерам — 500 тыс. рублей, медработникам со средним специальным образованием — 300 тыс. рублей. В 2019 году выплаты получили 11 врачей, три фельдшера и три медработника. В 2020 году выплаты составят 1,5 млн рублей для врачей и 750 тыс. рублей для фельдшеров, переехавших в удалённые и труднодоступные территории. Планируется предоставить выплаты 17 врачам, 17 фельдшерам и 8 медработникам.