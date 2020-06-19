Чебоксары, 19 июня, 2020, 12:27 — ИА Регнум. В Чебоксарах после общественного резонанса из-за предполагаемой вырубки 108 деревьев в центре города ради парковки мэрия отыграла назад: власти сослались на то, что в проекте допущены ошибки, и на то, что документация согласована с минстроем Чувашии. Но разбираться пришлось министерству природы Чувашии, где заявили о пересмотре места парковки — в мэрии Чебоксар, в свою очередь, осторожно говорят общей фразой об «изменении проектной документации». Разбирательство и выезд высоких чиновников на место предполагаемой масштабной вырубки состоялись после обращения к врио главы Чувашии Олегу Николаеву, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Предполагаемое место под парковку перед новым административно-развлекательным центром

Речь идёт об аукционе, который прошёл в мае: «Строительство автодороги к Административно-развлекательному комплексу г. Чебоксары». Заказчиком является муниципальное управление ЖКХ и благоустройства, максимальная цена контракта — 34 479 780 рублей, победителем признано общество «Стройка-21», предложившее 34 307 381,1 рубля. Средства выделяются из республиканского и муниципального бюджетов по адресной инвестиционной программе.

Скандал разразился после того, как стало известно о планируемой масштабной вырубке деревьев на Московском проспекте в районе парка им. 500-летия города Чебоксары (к парку «Амазония»), то есть фактически сносится целая аллея. Согласно аукционной ведомости, до 10 августа предполагается вырубка 108 деревьев. Этот вопрос был поднят на местных форумах и соцсетях, также жалобами завалили врио главы Чувашии Олега Николаева на его официальных страницах в социальных сетях. Он поручил разобраться с ситуацией, отметив также, что минприроды Чувашии обратилось к администрации Чебоксар «с просьбой рассмотреть возможность сохранения зеленых насаждений».

Cap.ru Предполагаемое место парковки

На место выехали глава минприроды Александр Воробьев и сити-менеджер Алексей Ладыков. Реакция по итогам поездки была разная в части размещения парковки.

«По итогам встречи принято решение пересмотреть размещение парковки, максимально сохранить деревья. Предварительно провести обследование, определив сухостойные и аварийные деревья, представляющие угрозу жизни и здоровью граждан», — говорится в релизе минприроды Чувашии.

«Позиция администрации неизменна. Вырубки 108 деревьев здесь не будет. МБУ «Управление экологии» займется только теми деревьями, которые в аварийном состоянии, гнилые и опасные. Ошибки, допущенные в проектной документации, прошедшей экспертизу, будут переработаны», — цитируют в мэрии Чебоксар заявление сити-менеджера Алексея Ладыкова.

Cap.ru Глава минприроды Чувашии Александр Воробьев

В администрации города также ссылаются на то, что «проект строительства парковки по Московскому проспекту прошёл положительное заключение экспертизы в минстрое Чувашии»:

«По результатам изучения и проверки данного проекта МБУ «Управление экологии» отказало в выдаче ордера разрешения на вырубку зелёных насаждений. Заказчику строительства направлено письмо об изменении проектной документации с максимальным сохранением деревьев по данному адресу».

Отметим, что данный проект получил положительное заключение министерства строительства Чувашии в декабре 2019 года.

Напомним, 29 января 2020 года врио главы Чувашии назначен Олег Николаев, который почти полностью обновил команду правительства республики, включая министров строительства и природных ресурсов.

Cap.ru Деревья под вырубку?

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Чебоксарах разразился скандал вокруг кадетского корпуса Приволжского федерального округа, строительство которого с учётом инфраструктуры оценивалось в 1 млрд рублей. Выяснилось, что ради этого вырубают рощу. Это вызвало возмущение и протест жителей, которые лишаются единственной зелёной зоны в спальном районе. Протест перерастал в политический скандал, поэтому в ситуацию вмешались федеральные госструктуры. Было принято решение создать кадетский парк.

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