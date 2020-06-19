Тверь, 19 июня, 2020, 12:03 — ИА Регнум. 1848 человек выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией в Тверской области. Только за последние сутки с выздоровлением выписаны 29 пациентов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 19 июня.

Пресс-служба правительства Тверской области Ситуация с распространением коронавируса в Тверской области на 19 июня

За минувшие сутки в Тверской области подтверждено 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии положительные тесты на коронавирус подтверждены у 3001 человека, 55 человек с подтвержденным заражением скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

В Тверской области обследования на коронавирус прошли уже 98 817 человек, за последние сутки проведено 1870 исследований.

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, введённый 17 марта. Жителям региона рекомендовано носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах, а пожилым гражданам — оставаться дома.