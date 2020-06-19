Санкт-Петербург, 19 июня, 2020, 12:51 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге констатировали смерть 54-го медицинского работника, заразившегося коронавирусной инфекцией в период борьбы с пандемией.

Instagram.com В Петербурге от COVID-19 умер врач Игорь Менакер (фото: больница Св. Великомученика Георгия)

После полутора месяцев борьбы за жизнь скончался Игорь Менакер, заведующий 2-м терапевтическим отделением городской больницы Святого Великомученика Георгия, которая перепрофилирована под прием коронавирусных больных.

О смерти медика 19 июня сообщили на официального странице медицинского учреждения в одной из социальных сетей.

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«Игорь Олегович — настоящий врач, одного разговора с которым было достаточно для того, чтобы больному стало легче. Доктор Менакер высококлассный терапевт, большой любовью которого была гастроэнтерология. Медицина всегда отвечала ему взаимностью, тяжелые недуги пациентов отступали, больные поправлялись», — заявили в больнице.

С марта Игорь Менакер лечил пациентов с COVID-19, а с 1 мая сам оказался на больничной койке с этим смертельно опасным заболеванием. Коллеги врача больше шести недель боролись за его жизнь. Менакер провел больше месяца на аппарате искусственной вентиляции легких.

«Болезнь была сильнее. Но только в этом мире. Любим. Помним. Скорбим», — отметили в медучреждении.

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Напомним, по неофициальным данным к 19 июня скончались в Петербурге 44 медработника, в Ленинградской области — 10 медработников. Не у всех у них COVID-19 стал основной причиной смерти, не все они, возможно, заразились во время исполнения служебных обязанностей. Однако в большинстве случаев коронавирус осложняет имеющиеся другие заболевания, что также нередко приводит к летальному исходу