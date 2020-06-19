Санкт-Петербург, 19 июня, 2020, 09:48 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области число летальных случаев среди медицинского персонала в период пандемии коронавируса увеличилось, по неофициальным данным, до 53 человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Бригада скорой помощи

Активисты общественной «Стены памяти» сообщили о еще двух смертях — медицинской сестры неотложной помощи петербургской поликлиники №54 и водителя скорой помощи из Гатчинского района Ленобласти. Информацию о гибели медицинских работников активистам предоставили коллеги и близкие скончавшихся.

Так, стало известно, что на 69-м году умерла медицинская сестра кабинета неотложной помощи ГБУЗ «Поликлиника №54» Валентина Шахманова.

До этого в неофициальном списке жертв пандемии COVID-19 среди петербургских медиков было 48 фамилий. Власти официально не комментировали большинство этих случаев.

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В Ленинградской области после непродолжительной болезни не стало 64-летнего водителя медицинской машины Гатчинской клинической межрайонной больницы и Вырицкой районной больницы Петра Соловьева.

До этого в Ленобласти от коллег и родственников было известно о смерти девяти медицинских работников Ленобласти, которые работали с больными коронавирусной инфекцией.

Напомним, что официальное заключение о причине смерти сообщается только родственникам. Заражение коронавирусом не во всех случаях становится основной причиной летального исхода, но почти всегда способствует ему. COVID-19 чаще всего вызывает тяжелое поражение лёгких, обостряет и усугубляет течение всех других заболеваний, что тоже нередко приводит к смерти.