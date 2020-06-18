Санкт-Петербург, 18 июня, 2020, 16:15 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге от осложнений заболевания COVID-19 скончался еще один молодой врач — 33-летний офтальмолог городской больницы №2, перепрофилированной под прием пациентов с внебольничной пневмонией. Он до последнего работал в «красной зоне» и помогал пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом 18 июня сообщила бывшая однокурсница врача Алена Б.

Фото: бывшая однокурсница врача Алена Б. Дмитрий Яровой на время пандемии переквалифицировался в терапевта и работал в «красной зоне».

В Петербурге после непродолжительной болезни не стало 33-летнего врача-офтальмолога Дмитрия Ярового. Молодой специалист на время пандемии после переподготовки переквалифицировался в терапевта и работал в «красной зоне», в непосредственной близости к зараженным коронавирусом в городской больнице №2.

«Не остался в стороне, боролся с коронованной заразой в «красной зоне», всегда с улыбкой, на позитиве, обаятелен и умен, готовый прийти на помощь», — написала девушка.

Несколько дней назад у Дмитрия была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, его состояние резко ухудшилось, коллегам пришлось подключить его к аппарату ИВЛ, но спасти его жизнь не удалось.

Таким образом, в неофициальном списке жертв COVID-19 среди петербургских врачей стало 48 фамилий, вместе с погибшими коллегами из Ленинградской области список увеличился до 50 человек.