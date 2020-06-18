Тверь, 18 июня, 2020, 13:19 — ИА Регнум. 77 человек выписаны с выздоровлением после коронавируса в Тверской области за минувшие сутки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области 18 июня. Всего в регионе вылечились после коронавируса 1819 человек.

Пресс-служба правительства Тверской области Ситуация с коронавирусом в Тверской области на 18 июня

«По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 65 новых случаев коронавирусной инфекции. Со вчерашнего дня выздоровели 77 человек. Всего 1819 заболевших излечились от коронавирусной инфекции», — сообщили в пресс-службе.

Всего в регионе подтверждено 2 тыс. 934 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 1062 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков.

Добавим, что на 18 июня в регионе на коронавирус обследованы 96 947 случаев заражения, за последние сутки проведено 2118 исследований.