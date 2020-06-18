Санкт-Петербург, 18 июня, 2020, 09:28 — ИА Регнум. Синоптики предупреждают жителей Петербурга и Ленинградской области о повышении температуры за окном до почти рекордных 32 градусов тепла. Ожидается, что в этот день в регионах вновь может быть побит температурный рекорд 115-летней давности. Об этом 18 июня сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Елена Молчанова ИА REGNUM В Петербурге может быть побит второй по счету температурный рекорд этого лета.

Как отметил синоптик, сегодня метеорологические условия будут определяться атмосферным фронтом, пролегающим у северных границ петербургского региона. При переменной облачности во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди ливневого характера, прогремят грозы.

«Температурный фон вновь близок к рекордным максимумам», — отметил специалист.

Температура воздуха в городе на Неве будет колебаться в районе +29…+31 градуса, а в Ленинградской области +27…+32 градуса. Ветер юго-восточный 3−8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 760 мм рт. ст., что соответствует норме.

«В такой ситуации в Санкт-Петербурге возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха. Пока достижение для 18 июня составляет +31,3° и установлено в далеком 1905 году», — пояснил Леус.

Отметим, что накануне в Северной столице состоялся первый рекорд текущего лета, 17 июня 2020 года стало самым теплым за всю историю наблюдений за погодой, температура воздуха достигла +27,7 градусов.

Читайте также: В Петербурге побит температурный рекорд 115-летней давности