Москва, 18 июня, 2020, 00:27 — ИА Регнум. Бюджеты российских регионов в 2020 году недополучат около 200 млрд рублей, или 2,5% от их налоговых и неналоговых доходов, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Долг регионов продолжит свой рост и к концу года достигнет уровня 2015−2017 годов в размере 2,3 трлн рублей», — спрогнозировали эксперты.

По их подсчётам, долговая нагрузка также вырастет и составит около 27% бюджетных доходов.

При этом в агентстве считают маловероятным сокращение расходов регионов, поскольку им предстоит выполнять обязательства при реализации национальных проектов и минимизировать последствия эпидемии.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что федеральный бюджет по итогам 2020 года может быть исполнен с дефицитом до 6% ВВП.