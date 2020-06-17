Вашингтон, 18 июня, 2020, 00:05 — ИА Регнум. Главы внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» (Канада, США, Япония, Великобритания, Франция, германия и Италия) выразили серьезную озабоченность по поводу китайского законопроекта о защите национальной безопасности в Гонконге, обвинив власти КНР в несоблюдении обязательств. Соответствующее заявление распространила пресс-служба государственного департамента США.

Гонконг

«Мы, министры иностранных дел Соединенных Штатов, Канады, Франции, Германии, Италии, Япониии Великобритании, а также представитель Европейского Союза высокого уровня подчеркиваем нашу серьезную озабоченность относительно решения Китая ввести в действие закон о национальной безопасности в отношении Гонконга», — сказано в совместном заявлении стран «Большой семерки».

G7 рекомендуют Китаю отказаться от намерений воплотить этот законопроект в жизнь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, западные страны уже заявили, что считают готовящийся в Пекине законопроект нарушением принципа «одна страна — две системы». Именно при условии соблюдения этого принципа, по крайней мере в течение 50 лет, Китаю была передана британская колона Гонконг в 1997 году. Это положение было прописано в Китайско-Британской совместной декларации.

Напомним, что Гонконг сотрясают протесты, в инспирировании которых так или иначе замешаны западные спецслужбы. В Пекине решили положить этому конец и потому готовят новый закон о национальной безопасности.