Санкт-Петербург, 17 июня, 2020, 20:46 — ИА Регнум. Губернатор Петербурга Александр Беглов приветствовал перенос финала Лиги чемпионов, который должен был состояться в Северной столице, с 2021 на 2022 год.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион на Крестовском острове Петербурга

«Хочу поблагодарить УЕФА за принятое решение. Оно полностью отвечает интересам города», — заявил Беглов.

Ранее в Петербурге работали над синхронизацией матчей чемпионата Европы по футболу, который перенесли с 2020 на 2021 год из-за коронавируса, и петербургского финала Лиги чемпионов, изначально запланированного на 2021 год. Теперь же эту работу можно прекратить.

«Санкт-Петербург подтвердил готовность принять матчи Евро-2020 годом позже. Поддерживаем это решение. Петербург будет жить европейским футболом не один, а целых два года подряд», — заметил Александр Беглов.

Он подчеркнул, что Петербург очень дорожит правом проведения финального матча Лиги чемпионов.

«После успеха Кубка Конфедераций в 2017 году, грандиозного чемпионата мира ФИФА в 2018 году и предстоящего Евро-2020 нашему городу очень важно провести на высоком уровне решающий поединок главного клубного турнира Европы. И добавить еще один бриллиант в футбольную корону Петербурга. Поэтому в 2022 году сосредоточим все наши силы, знания и опыт на подготовке к финалу Лиги Чемпионов!» — сказал Александр Беглов.