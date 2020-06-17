Санкт-Петербург, 17 июня, 2020, 19:41 — ИА Регнум. Гостиницы Москвы и Петербурга ежедневно теряют порядка 1 млрд рублей недополученных доходов из-за пандемии коронавируса. К такому выводу пришли аналитики рынка.

Дарья Драй ИА REGNUM Отель «Астория» в Петербурге

Заметим, в середине марта, когда только вводились коронавирусные ограничения, ежедневные потери отелей составляли около 260 млн рублей.

По данным аналитиков Rusland SP Hospitality, московские гостиницы каждый день лишаются порядка 848,5 млн рублей, петербургские — 166 млн рублей. Средняя загрузка гостиниц обеих столиц находится на уровне 15%.

«Несмотря на снятие режима самоизоляции в Москве, ситуация на гостиничном рынке остаётся катастрофической», — считает руководитель Rusland SP Hospitality Людмила Фролова.

На данный момент в Москве насчитывается около 83 тыс. номеров, из которых задействовано только 70%. В прошлом году рынок генерировал порядка 876,5 млн рублей в сутки при загрузке в 88%, сейчас загрузка снизилась до 15%, а ADR — до 3,2 тыс. рублей. Так что московские отели сейчас зарабатывают лишь 27,9 млн рублей в день.

В Петербурге же насчитывается около 23,3 тыс. номеров, и в сезон белых ночей средняя загрузка обычно составляет 90% при ADR в 8 тыс. рублей, плановая выручка — около 167,7 млн рублей в день.

Однако, как указывают аналитики, при средней загрузке в 15% и действующем номерном фонде в 7 тыс. номеров рынок генерирует только 1,5 млн рублей в сутки. Ежедневные убытки составляют около 166 млн рублей.

«Стоит отметить, что положительная динамика всё-таки есть. За последнюю неделю начали появляться брони на июль-август и следующий туристический сезон. Безусловно, 2020 год не идёт ни в какое сравнение с 2019 годом, однако по результатам высокого сезона мы ожидаем, что средняя загрузка отелей составит хотя бы 30%», — сказала Фролова.

Заметим, ранее эксперты прогнозировали, что по итогам 2020 года средняя загрузка отелей Москвы и Петербурга составит 40%.