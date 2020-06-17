Санкт-Петербург, 17 июня, 2020, 18:00 — ИА Регнум. Жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области в четверг, 18 июня, ждет очередной температурный рекорд. В обоих регионах ожидается до 32 градусов тепла и грозы. Об этом 17 июня сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Согласно прогнозу, в ночь на 18 июня в Петербурге и Ленобласти будет преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди и грозы. Ветер ночью будет восточный, юго-восточный, днем юго-восточный, южный слабый, при грозе порывистый.

«Температура воздуха ночью +18… +20 гр., днем +30… +32 гр. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо понижаться», — говорится в сообщении.

Таким образом, с высокой вероятностью в четверг в регионах тоже ожидается обновление максимального рекорда по температуре воздуха.

Температура воды по данным наблюдений в настоящее время составляет в реке Неве +18,2 градуса, а в курортной части Финского залива +18… +20 градусов.