Санкт-Петербург, 17 июня, 2020, 17:58 — ИА Регнум. Петербургский аэропорт «Пулково» сравнялся по пассажиропотоку с новосибирским аэропортом «Толмачево». Об этом заявил 17 июня вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт Пулково

Такие показатели петербургский аэровокзал показал в мае, уточнил чиновник и связал это, судя по всему, с излишней ориентированностью «Пулково» на зарубежные и туристические направления, которые первыми пострадали от пандемии коронавируса, в ущерб связям с регионами РФ.

«В мае месяце пассажиропоток аэропорта «Пулково» был ровно такой же, как пассажиропоток аэропорта «Толмачево» Новосибирска. В общем это сознательная деятельность администрации. В общем-то, если мы претендуем, что являемся мощным деловым центром, то, извините, мы должны иметь мощные коммуникации не только с Лондоном, Парижем и Нью-Йорком, а в первую очередь с городами России», — убежден Евгений Елин.

В таком случае Петербургу будет проще аккумулировать человеческие ресурсы, привлекать в город новых специалистов и предпринимателей, полагает вице-губернатор.

Напомним, как сообщали ИА REGNUM в управляющей компании петербургского аэропорта, в апреле пассажиропоток там упал на 92% по сравнению с апрелем 2019 года.