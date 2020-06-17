Санкт-Петербург, 17 июня, 2020, 17:29 — ИА Регнум. Перед первой тренировкой военного парада, которая пройдет сегодня в центре Петербурга, военнослужащие полностью продезинфицировали Дворцовую площадь.

Пресс-служба ЗВО Дезинфекция Дворцовой площади

Общая площадь обработки превысила 40 тыс. кв. метров, сообщили 17 июня в пресс-службе Западного военного округа.

Работы проводили военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии ЗВО с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К.

Специальным дезинфицирующим раствором обработали места построения парадных расчетов, размещения техники, маршрут торжественного марша, а также прилегающую к трибунам территорию.

Кроме того, проведена спецобработка автомобильного транспорта, на котором участники парада были доставлены к месту проведения репетиции.

Как сообщалось, утром 17 июня в небе Петербурга прошла тренировка воздушной части парада Победы, который состоится 24 июня.