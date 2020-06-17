Санкт-Петербург, 17 июня, 2020, 16:08 — ИА Регнум. Большинство дезинфекторов на российском рынке не защищают от бактерий, вирусов и возбудителей болезней. Чтобы удешевить продукт, производители начали упрощать состав и тем самым снижать его пользу. Об этом 17 июня сообщили в компании «Ингал», работающей на рынке изделий медицинского назначения.

Фото: пресс-служба ООО «Ингал». Не все санитайзеры на российском рынке помогут очистить руки от бактерий и микробов.

Согласно проведенному анализу предложений антибактериальных средств крупнейших онлайн-магазинов, эксперты компании выяснили, что свыше 80% представленных антибактериальных средств не соответствуют российскому законодательству, поскольку не нейтрализуют бактерии, вирусы и возбудителей болезней, хотя именно это обещает их упаковка.

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«Даже поверхностный обзор показывает, что большинство производителей, желающих заработать на борьбе с коронавирусом, на деле продают парфюмерно-косметическую продукцию вроде гелей и растворов, называя их антимикробными, бактерицидными и тому подобными средствами», — рассказал заместитель генерального директора ООО Алексей Ермаков.

По его словам, состав большинства санитайзеров только отдаленно похож на состав дезинфицирующих средств. В действительно обеззараживающих жидкостях должно быть определенная концентрация активного компонента — не менее 60% по массе, чтобы не давать бактериям размножаться. Кроме того, в их составе не должно быть компонентов, блокирующих антимикробное действие активного вещества.

«Для парфюмерной продукции подобных требований не предъявляется, их антимикробная активность не контролируется. Благодаря таким тонкостям изготовитель может существенно сэкономить на ингредиентах и предложить покупателю более дешевый, но неэффективный товар», — отметил эксперт.

В санитайзерах не должен использоваться промышленный этанол, бензалконий хлорид (данный компонент не убивает вирус, а только снижает рост болезнетворных микробов, прим. ред.), но должно содержаться не менее 60% спирта.

Помимо этого, эксперты отметили, что в последние годы по всему миру отмечается рост получаемой прибыли от реализации дезинфицирующих средств. Прогнозируется, что к 2024 году доход производителей санитайзеров достигнет $12,25 млрд.

Из-за пандемии востребованность данного продукта очень высока, и Россия не стала исключением, ввиду чего, многие производители начали изготавливать свои дезинфицирующие средства. Однако в последнее время цена на дезинфицирующие средства начала стремительно снижаться, что, по мнению экспертов, происходит за счет упрощения состава.