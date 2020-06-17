Санкт-Петербург, 17 июня, 2020, 15:36 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 24-я по счету больница перепрофилирована под прием коронавирусных больных. В клинической больнице Святителя Луки для таких пациентов подготовлено 86 коек. Об этом 17 июня сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь у больницы

Как отметили в ведомстве, в больнице Святителя Луки на Чугунной улице под прием больных COVID-19 и с подозрением на коронавирусную инфекцию 70 из 86 коек подключены к кислороду. Кроме того, для размещения больных готовы три реанимационных койки.

«На сегодняшний день в городе принимают пациентов с коронавирусом 24 медицинских учреждения, из них шесть федеральных», — пояснили в ведомстве.

Таким образом, в настоящее время в городе на Неве перепрофилированы под прием коронавирусных пациентов городские медицинские учреждения: клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина, городская многопрофильная больница № 2, госпиталь для ветеранов войн, городская больница Святого Великомученика Георгия, Александровская больница, Покровская больница, городская больница №20, городская больница №40, Мариинская больница, городская больница №38 им. Н.А.Семашко, городская больница №15;

Родильный дом №16, детская городская клиническая больница №5 им. Н.Ф. Филатова, детская городская больница Святой Ольги, городская психиатрическая больница №3 им. Скворцова-Степанова, больница им. П.П. Кащенко, 442-й окружной военный клинический госпиталь и клиническая больница святителя Луки.

А также больных с коронавирусом и подозрением на него принимают федеральные клиники: Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова, Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, педиатрический медицинский университет, национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова, научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии и клиническая больница №122 им. Л.Г.Соколова.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 21 275 случаев заражения. Умерло 727 человек. Выздоровело 10 687 человек.