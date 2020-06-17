Минск, 18 июня, 2020, 00:20 — ИА Регнум. Белорусский президент Александр Лукашенко на правительственном совещании решил обсудить опыт пост-советских государств, которым пришлось пройти через кровопролитные путчи и гражданские войны. Почему главу Белоруссии посетило такое острое предчувствие гражданской войны, рассказывает автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Похоже, что Александр Григорьевич Лукашенко своей упорной несменяемостью, как и неизменностью применяемой им стратегии, довел Белоруссию до преддверия настоящего массового безобразия по образцу укромайдана-2014. И в этом действе он намерен исполнить роль не перепуганного жуликоватого балбеса, но уверенного в своей правоте диктатора, готового ради огромной любви к себе не считаться с количеством убиенных. Откуда взялась такая кровожадность, да еще и протранслированная белорусскими телеканалами для острастки потенциальных протестующих?

Сам Лукашенко на совещании по вопросам нацбезопасности охарактеризовал ситуацию перед грядущими выборами как почти экстремальную, в которой массовые беспорядки и побоища становятся весьма вероятными. Видимо, так ярко реагирует белорусский президент на все более отчетливое нежелание граждан страны даровать ему пожизненное диктаторство. Но его рассуждения про огнестрельную поддержку его благого правления как раз и воспринимаются белорусским обществом как главная угроза национальной безопасности страны.

Читайте статью Сергея Артёменко «Белоруссия: от кого исходит угроза гражданской войны?».