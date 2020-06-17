Санкт-Петербург, 17 июня, 2020, 14:27 — ИА Регнум. Петербург уже начал жить «в долг» из-за коронавирусного кризиса. При этом власти Северной столицы не видят причин отказывать в миллиардных выплатах частным концессионерам по проекту Западного скоростного диаметра. Об этом заявил 17 июня вице-губернатор ЭдуардБатанов на заседании городского Заксобрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Мост на ЗСД

Напомним, ежегодно Петербург платит концессионерам ЗСД около 4,5 млрд рублей «недополученной прибыли», если по платной трассе через город проехало недостаточно автомобилей.

Беспартийный депутат МихаилАмосов предложил в 2020 году воспользоваться пунктом о форс-мажоре в контракте и не платить эти деньги. Однако Батанов заявил, что не считает ситуацию с пандемией коронавируса «форс-мажорной» для проекта ЗСД, хоть и признал, что городской бюджет находится в сложном положении.

«У нас у бюджета форс-мажор. У нас наиболее пострадавшая отрасль — это бюджет. Мы с вами живем в долг. Занимаем не для того, чтобы строить, а чтобы социальные выплаты производить», — сказал Батанов.

«Может быть, они тогда тоже подужмутся?» — предложил Амосов, имея в виду концессионеров ЗСД. На его взгляд, было бы справедливо не платить «неустойку» именно в 2020 году с учетом всех обстоятельств.

«Справедливо только одно: честно выполнять свои договорные обязательства», — отозвался Батанов. Он напомнил, что Петербург исполнял свои обязательства по договорам и во время дефолта 1998 года, а также во время кризисов 2008 и 2009 годов.

«Ни на день мы не просрочили», — подчеркнул вице-губернатор.

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Напомним, властям пришлось скорректировать бюджет 2020 года из-за коронавируса, нарастив дефицит до 111 млрд рублей, при этом ради экономии были урезаны, например, жилищные программы «Молодежи — доступное жилье» и «Расселение коммунальных квартир», потерявшие около 5 млрд рублей, примерно столько же потеряла программа развития метрополитена, Смольный также фактически отказался финансово участвовать в капитальном ремонте многоквартирных домов в текущем году, переложив бремя исключительно на жителей.