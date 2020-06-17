Кировск, Ленинградская область, 17 июня, 2020, 13:35 — ИА Регнум. Стали известны подробности убийства мужчины с женскими грудными имплантами, тело которого случайно было обнаружено школьником во время купания в реке Мга в Ленинградской области.

Фото: пресс-служба СК по Ленобласти. Все повреждения мужчиной были получены посмертно, а давность гибели составляет от трех до шести месяцев

Выяснилось, что мужчина скончался около полугода назад, а его тело расчленили после смерти. Об этом 17 июня сообщает региональное издание «47news» со ссылкой на источник в следствии.

Как сообщало ИА REGNUM, в реке Мга в Кировском районе Ленинградской области во время купания школьник наткнулся на изуродованное тело мужчины без некоторых конечностей, но с женскими грудными имплантами. Как позже установили следователи, погибший умер насильственной смертью.

По данным издания «47news», по предварительному заключению судмедэкспертов, нижние конечности погибшего были отпилены пилой, часть мягких тканей — ножом. Левая рука отпилена по лопатку, а правая вырвана. Также зафиксированы порезы спины и поясницы.

«Все повреждения получены посмертно, а давность гибели составляет от трех до шести месяцев», — уточняет источник.

Также известно, что грудные импланты изготовлены ирландской фармацевтической компанией Allergan со штаб-квартирой в Дублине.

Добавим, что после обнаружения страшной находки СУ СКР по Ленобласти возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).