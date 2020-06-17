Санкт-Петербург, 17 июня, 2020, 12:42 — ИА Регнум. Обсуждение темы поправок в Конституцию привело к перепалке депутатов петербургского Заксобрания, сорвавшихся на крик и прекративших заботиться о социальной дистанции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Михаил Амосов

На пленарном заседании 17 июня спикер, единоросс Вячеслав Макаров заявил, что противники поправок занимаются «мутным политическим пиаром», что до появления Владимира Путина в президентском кресле Россию не уважали на мировой арене, а также рассуждал о решениях, принятых Борисом Ельциным, Леонидом Кравчуком и Станиславом Шушкевичем в конце 1991 года, после которых последовал роспуск СССР.

«До сих пор ведутся дискуссии, пьяные были эти три мужика в Беловежской пуще или не сильно пьяные», — сказал Вячеслав Макаров. Всем противникам поправок в Конституцию он предложил «настроиться на патриотическую волну», которая отгоняет черные мысли, а поправки берегут Родину.

Свое возмущение начал с места высказывать беспартийный депутат, бывший «яблочник» Михаил Амосов, в 2019 году баллотировавшийся на пост губернатора Санкт-Петербурга.

«Я отмечу депутату Амосову, что в метро в военной форме нельзя было войти!» — продолжил Макаров, ранее служивший в Вооруженных силах. Он имел в виду негативное отношение общества к армии и военным в начале 1990-х годов.

Однако Амосов принялся выкрикивать требования «не унижать Россию» и «уважать страну». В ответ в микрофон один из депутатов произнес: «Амосов, закрой рот!».

«Предатель, пятая колонна, запустили — до сих пор сидит еще здесь», — заявил вице-спикер ЗакСа, единоросс Анатолий Дроздов, с которым Амосов конкурирует за влияние в одном и том же избирательном округе.

Перепалка затянулась, к Амосову начали подтягиваться другие депутаты, Дроздов спустился из президиума и максимально близко подошел к Амосову, после чего они продолжали кричать друг другу в лицо. Туда же подскочили единороссы Сергей Купченко, Дмитрий Тугов, участвовал и «яблочник» Борис Вишневский, который сидит рядом с Амосовым.

Спикер Макаров некоторое время наблюдал за происходящим с трибуны, после чего начал руководить перемещениями кого-то из депутатов по залу. «Сядь здесь, сядь», — указывал он однопартийцу, жестами призывая прекратить.

Когда обстановка успокоилась, спикер обратился к присутствовавшим членам правительства Санкт-Петербурга Юрию Шестерикову и Эдуарду Батанову.

«Вы передайте заинтересованным товарищам: это Амосов один здесь, вы его там готовите вместо Дроздова. А если их будет пять? Что останется не только от Законодательного собрания, а от матушки России? От города-героя Ленинграда? Передайте там товарищам», — сказал Вячеслав Макаров.

Ранее он неоднократно заявлял, что Смольный якобы готовит Амосова к победе на выборах по округу Дроздова, чтобы заменить последнего в Заксобрании.