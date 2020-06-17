Экс-кандидата в губернаторы Петербурга обвинили в «предательстве»
Санкт-Петербург, 17 июня, 2020, 12:42 — ИА Регнум. Обсуждение темы поправок в Конституцию привело к перепалке депутатов петербургского Заксобрания, сорвавшихся на крик и прекративших заботиться о социальной дистанции, передает корреспондент ИА REGNUM.
На пленарном заседании 17 июня спикер, единоросс Вячеслав Макаров заявил, что противники поправок занимаются «мутным политическим пиаром», что до появления Владимира Путина в президентском кресле Россию не уважали на мировой арене, а также рассуждал о решениях, принятых Борисом Ельциным, Леонидом Кравчуком и Станиславом Шушкевичем в конце 1991 года, после которых последовал роспуск СССР.
«До сих пор ведутся дискуссии, пьяные были эти три мужика в Беловежской пуще или не сильно пьяные», — сказал Вячеслав Макаров. Всем противникам поправок в Конституцию он предложил «настроиться на патриотическую волну», которая отгоняет черные мысли, а поправки берегут Родину.
Свое возмущение начал с места высказывать беспартийный депутат, бывший «яблочник» Михаил Амосов, в 2019 году баллотировавшийся на пост губернатора Санкт-Петербурга.
«Я отмечу депутату Амосову, что в метро в военной форме нельзя было войти!» — продолжил Макаров, ранее служивший в Вооруженных силах. Он имел в виду негативное отношение общества к армии и военным в начале 1990-х годов.
Однако Амосов принялся выкрикивать требования «не унижать Россию» и «уважать страну». В ответ в микрофон один из депутатов произнес: «Амосов, закрой рот!».
«Предатель, пятая колонна, запустили — до сих пор сидит еще здесь», — заявил вице-спикер ЗакСа, единоросс Анатолий Дроздов, с которым Амосов конкурирует за влияние в одном и том же избирательном округе.
Перепалка затянулась, к Амосову начали подтягиваться другие депутаты, Дроздов спустился из президиума и максимально близко подошел к Амосову, после чего они продолжали кричать друг другу в лицо. Туда же подскочили единороссы Сергей Купченко, Дмитрий Тугов, участвовал и «яблочник» Борис Вишневский, который сидит рядом с Амосовым.
Спикер Макаров некоторое время наблюдал за происходящим с трибуны, после чего начал руководить перемещениями кого-то из депутатов по залу. «Сядь здесь, сядь», — указывал он однопартийцу, жестами призывая прекратить.
Когда обстановка успокоилась, спикер обратился к присутствовавшим членам правительства Санкт-Петербурга Юрию Шестерикову и Эдуарду Батанову.
«Вы передайте заинтересованным товарищам: это Амосов один здесь, вы его там готовите вместо Дроздова. А если их будет пять? Что останется не только от Законодательного собрания, а от матушки России? От города-героя Ленинграда? Передайте там товарищам», — сказал Вячеслав Макаров.
Ранее он неоднократно заявлял, что Смольный якобы готовит Амосова к победе на выборах по округу Дроздова, чтобы заменить последнего в Заксобрании.